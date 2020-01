Morre Humberto Pignataro O dirigente, um dos responsáveis pela sede social da Rodrigues Alves, lutava contra um câncer

O América Futebol Clube está de luto - morreu Humberto Pignataro, ex-presidente e um dos grandes nomes históricos do clube. Há sete anos ele lutava contra um câncer; ultimamente ele estava internado no Hospital da Unimed. A morte foi esta tarde. O enterro será no Cemitério Morada da Paz (Emaús, Parnamirim), amanhã (11.04) pela manhã.



Corretor de imóveis, Pignataro - além de dirigente - também foi um dos fundadores do Lions Club. Humberto deixou a esposa Lenira - com quem foi casado por 59 anos - , três filhas (Kátia, Maria de Fátima e Maria Emília) e seis netos Pignataro Filho, Diogo, André Felipe, Bruno, Maria Clara e Ana Paula)



Quem foi Humberto Pignataro



Em dezembro de 2006 ele contou um pouco de sua história ao jornalista Rogério Torquato "Blau" e ao desportista Ribamar Cavalcante, às vésperas do lançamento de seu livro "Memórias de um Ex-Presidente". Na ocasião, muitos diziam que ele deveria ter América no sobrenome...



"Nasci no dia 26 de abril de 1928, na Rua Felipe Camarão, 523, Centro", contou o próprio, na ocasião. O esporte entou em sua vida no ano de 1951 quando, a convite do desportista João Tinoco, ingressou nas hostes rubras, numa época em que os principais dirigentes americanos eram, além de Tinoco, Procópio Neto, Odilon Garcia, Hugo de Castro e Aurino Suassuna. Tomou gosto, e ficou até 1954, quando passou a audar o clube sem ser diretamente ligado à diretoria.



Em 1958 foi pego de surpresa: viu-se vice-presidente temporário, a fim de completar a gestão iniciada por Rui Barreto, outro dirigente americano de vulto. No finzinho do ano, Eriberto Bezerra foi eleito presidente, e passou a contar com três vice-presidentes - um deles o próprio Pignataro, que ficou encarregado de construir uma sede social no então terreno da avenida Rodrigues Alves (Tirol), que se tornou seu principal legado ao clube rubro.



Teve que "se sacudir", mais ainda quando Eriberto foi eleito presidente do Rotary Club (do qual o próprio Humberto foi um dos fundadores em 1954 e presidente no período 1961-62) - na prática, com as obrigações de Eriberto, Humberto assumiu o clube..



Como construir a sede? A solução encotrada pelo clube foi negociar terrenos - particularmente um imenso terreno à BR-101, que foi loteado (é o atual Conjunto Potilândia; o último lote a ser vendido é o atual Sesc-Potilândia). E contou com muita gente para ajudar.



"Tinha gente muito segura, alguns até levaram fama de chatos, mas era o trabalho deles... a secretaria ficava com Osvaldo Arouca; a parte social com Coriolano; a jurídica, com Anselmo Pegado; para os esportes, Hélio Santa Rosa no futsal, Pedro Pinheiro no basquete, Genildo no vôlei... a manutenção ficava com Rui Barreto de Paiva, ele era tudo ali, servente, pedreiro... e por trás de tudo isso, havia um 'louco', que era eu... e ainda haviam os elementos anônimos, muitos, como Manuel Noronha, Francisco Nunes... sempre procurei trazer gente para ajudar, e teve até quem não assinasse a ata por não saber escrever...", lembrou.



E assim, por volta de 1966, a Sede Social foi inaugurada. Deste ano até 1970, Humberto ainda mostrou presença no setor de futebol. Mas não deixava de prestar atenção à Sede Social e ao clube como um todo.



Paralelo ao futebol e ao setor imobiliário, Humbeeto ainda ajudou a criar entidades como o Instituto de Cegos e Surdos-Mudos (ao lado do radialista Genar Wanderley, o "Cacique do Ar"; o Instituto funcionou nas Rocas, próximo à antiga Peixada do Arnaldo) e o Clube dos Cem.