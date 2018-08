Souza ainda é dúvida no América para enfrentar o Bragantino Meia esteve afastado da equipe por conta de uma contusão na perna esquerda e vai realizar seu primeiro treino com bola nesta segunda-feira (10).

O meia Souza ainda não tem sua escalação confirmada para o jogo do América na terça-feira (11) contra o Bragantino, no Machadão. “Vou treinar agora à tarde para saber se tenho condições”, disse o jogador.



Souza informou que está a três semanas em tratamento intensivo após sentir uma fibrose na perna esquerda. “Fiquei esse tempo sem treinar e me preparando para recuperar dessa contusão”, lembra. “Este será meu primeiro treino com bola”, completou o meia.



Ele se mostrou confiante em retornar à equipe contra o Bragantino. "Ontem (domingo) houve um treino, mas eu fiquei em separado para me recuperar", comentou. "Estou confiante que vou a campo", concluiu.