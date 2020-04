Operação Carnaval da STTU prossegue até esta sexta-feira Atores da secretaria pretendem conscientizar motoristas a respeito dos cuidados no trânsito, durante o reinado de Momo.

Quem trafegar pelas principais vias de saída de Natal nesta sexta-feira (20) poderá ser abordado por algumas pessoas a mais do que os já comuns limpadores de para-brisa. A Secretaria de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) pretende colocar atores nas ruas, conscientizando os motoristas a respeito dos cuidados no trânsito durante o carnaval.



O trabalho teve início na manhã de hoje (19) e faz parte da Operação Carnaval. O objetivo da secretaria é chamar a atenção dos motoristas para a importância do respeito às regras de trânsito, através de mensagens como: “não beber e dirigir”, “não usar telefone quando estiver ao volante” e “não desrespeitar as leis do trânsito”.



A abordagem dos condutores ocorrerá nas principais saídas da capital, no horário das 8h às 11h. Os locais são os seguintes:



- Av. Felizardo Moura – Posto Policial (Antes da ponte) - Sentido: Praias - Zona Norte

- Faixa de Pedestre do Nordestão da Av. João Medeiros Filho - Sentido: Redinha

- Ponte Newton Navarro (Praia do forte) - Sentido: Redinha

- Rotatória - Trevo (Depois do Praia Shopping) - Sentidos Ponta Negra - Via Costeira - Cidade Jardim