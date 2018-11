ABC reúne conselheiros para prestação de contas e projetos Projeto de ginásio poliesportivo será discutido entre os integrantes do conselho. Presidente Judas Tadeu vai apresentar o balanço das contas deste ano.

O presidente do ABC, Judas Tadeu, se reúne nesta segunda-feira (24) com os conselheiros do alvinegro durante reunião do Conselho do clube, que será realizada nas dependências do “Mais Querido”.



No encontro, Judas Tadeu informou que vai mostrar aos conselheiros uma prévia dos gastos do ABC neste ano. Além disso, ele vai discutir o projeto para construção de um ginásio poliesportivo para o clube.



Ele ressaltou que a reunião vai servir para uma avaliação do ano e também montar um planejamento para 2009.