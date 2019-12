Governo Federal anunciará medidas para ajudar prefeituras

Roosevalt Pinheiro Lula anuciará medidas para ajudar prefeituras em dificuldade

O presidente Lula anunciará um pacote de medidas para ajudar as prefeituras em dificuldades financeiras. Na próxima terça-feira (9), haverá a abertura do Encontro Nacional dos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, quando o assunto deve ser discutido.

Ontem (5), os ministros de Relações Institucionais, José Múcio, e da Fazenda, Guido Mantega, estiveram reunidos para definir como o Governo poderá contribuir para salvar as prefeituras.

A questão é que muitos desses prefeitos enfrentam dificuldade de obter financiamentos do governo por causa de dívidas com a Previdência Social. "Sem essa certidão [comprovando que não há dívida], [o município] fica impossibilitado de receber qualquer tipo de verba do governo federal, de qualquer ministério. Então, é isso que está se estudando para ver o que se pode fazer", afirmou Múcio.



Além desta, devem entrar neste pacote medidas como: o incentivo à geração de empregos; facilitar o pagamento do INSS em atraso por parte das prefeituras e oferta de linhas de financiamentos com recursos do BNDES para a compra de máquinas.



A redução de impostos não está descartada pelos ministros.



*Com informações da Agência Brasil