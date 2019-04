Operação Verão é lançada hoje

Fotos: Isabela Santos Governadora apresenta novos equipamentos da polícia.

A operação, que segue até 28 de fevereiro, é desencadeada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Defesa Social, envolvendo todos os órgãos do sistema de segurança pública.Segundo a governadora Wilma de Faria, o objetivo da operação é manter a ordem nas praias de todo o litoral. “A Operação vai desde a Baía Formosa até Tibau e traz segurança à população norte-riograndense e a turistas”, disse.O Secretário estadual de Segurança, Agripino Neto, durante o lançamento demonstra empatia com os potiguares.“Serão mais 500 policiais na rua. Procuramos dar tranqüilidade à população. Não descansaremos um minuto enquanto não deixarmos a segurança como o povo quer e tanto nos reclama”.Para incrementar a operação, as entidades de segurança adquiriram novos equipamentos. Coletes, armamentos em geral, quadriciclos e lanchas se somam ao material.Segundo o Ten. PM Cabral oficial da Comando da Polícia Rodoviária Estadual, estarão envolvidos os batalhões da CPRE, CPC, CPI. “Será colocado à disposição da operação um grande efetivo de extra em todo o litoral potiguar”.O Esquadrão Águia terá diariamente cerca de 30 motocicletas circulando pelas praias do Estado. “O esquadrão vai fiscalizar veículos que estejam na areia e possam ocasionar acidentes”, explica o Ten. PM Cabral.O Corpo de Bombeiros disponibilizará 60 guarda-vidas para resguardar a segurança de banhistas.Na ocasião, a governadora assinou documento de convocando 600 aprovados no último concurso realizado para o preenchimento de vagas na Polícia Militar.