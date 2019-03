Viveiros: sem dúvida a boa avaliação da gestão de Micarla favorecerá Agripino

Gabriela Duarte “Para o primeiro ano de gestão já possuímos recursos na ordem de R$ 300 milhões”, declarou.

“Para o primeiro ano de gestão já possuímos recursos na ordem de R$ 300 milhões”, declarou ele que acredita na colheita de bons frutos para a campanha Agripino em dois anos.Entre as inovações que Micarla implantará em Natal, segundo Viveiros, será a construção de um Centro Administrativo “nos arredores da cidade”. O projeto prevê um palácio de despachos, um centro de convivências e salas confortáveis para melhorar o trabalho dos servidores. “Serão 40 mil metros de área construída”.A integração de Augusto Carlos Viveiros que até então era chefe do gabinete da liderança do Democratas, em Brasília, à equipe de Micarla não foi surpresa. Desde o início o seu nome estava entre os cotados. Porém, aceitar o convite foi uma decisão que estava além do seu desejo de voltar a morar em Natal. No passado ele chegou a dizer, como revelou durante a entrevista, que só retornaria a cidade “dentro de um caixão”.Mas agora a história é diferente. Viveiros, sem dúvida, será os olhos e os ouvidos de Agripino na Prefeitura de Natal. O senador foi o grande colaborador da campanha da pevista que se alcançar bons índices de aprovação deve beneficiá-lo diretamente na sua candidatura à reeleição em 2010. “Acredito nisso”, ressalta o futuro secretário.Augusto Viveiros explicou os motivos que levaram Micarla de Sousa a só anunciar parte da sua equipe.“Ela dividiu a equipe em atividade meio e atividade fim. Nós tínhamos que agilizar a primeira (meio) para viabilizar a segunda. Uma busca os recursos outra executa”.Otimista, Viveiros acredita na liberação dos recursos. “Já possuímos R$ 150 milhões que nos foram deixados pela atual administração, através de contratos já assegurados. Além disso, conseguimos R$ 98 milhões, através de emendas coletivas no Orçamento”.De acordo com ele, também já foram solicitados R$ 70 milhões ao Banco do Brasil.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta terça-feira (16).