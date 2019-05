Governo brasileiro pede a Israel o fim de bombardeios à Faixa de Gaza O bombardeio foi uma resposta aos ataques de militantes do grupo palestino Hamas, que vinham lançando foguetes contra o sul de Israel.

Brasília - Depois do bombardeio israelense à Faixa de Gaza, que matou centenas de pessoas e deixou 300 feridas na manhã de ontem (27), o governo brasileiro divulgou nota, por meio do Ministério das Relações Exteriores, se solidarizando com os parentes das vítimas, pedindo às partes que terminem os atos violentos e considerando “desproporcional” a reação israelense.



O bombardeio foi uma resposta aos ataques de militantes do grupo palestino Hamas, que vinham lançando foguetes contra o sul de Israel. Segundo a nota, o governo brasileiro “acompanhou com apreensão” a intensificação desses ataques, mas “a escalada de violência na região” após o fim do cessar-fogo prejudica os esforços para uma solução pacífica do conflito entre Israel e Palestina.



O governo pede, na nota, que as partes se abstenham de novos atos de violência e reitera o entendimento brasileiro de que “apenas a moderação e o diálogo construtivo poderão conferir ao processo de paz o impulso necessário para que avanços efetivos sejam alcançados, nos moldes do pactuado na Conferência de Annapolis”. Na conferência, que ocorreu em novembro de 2007, iniciou-se nova fase no processo de paz entre Israel e Palestina.