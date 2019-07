A invenção de Fidel

Fotos: Divulgação Fidel passou 49 anos no poder.

Sem entender a bússola, sem chapéu, doente e sofrendo alucinações, desembarca "nos areais do leste". Ao chegar, dorme vinte e quatro horas seguidas no bote, esgotado pela viagem. Refeito, logo percebe que o desespero enfrentado no mar é só o começo da espiral de terror que viverá na ilha: num prédio abandonado, vive um grupo de pessoas, cujo líder é o barbudo Morel.Em meio à obstinação de fugir da justiça dos homens e superar adversidades naturais que o ambiente impõe, o náufrago presencia episódios sobrenaturais, como dois sóis e duas luas no céu; luta contra a onipresença de Morel, senhor do espaço físico e dos indivíduos; e descobre o amor através de Faustine, cigana de origem canadense muito próxima ao grande chefe. Prudente e, ao mesmo tempo, apaixonado, ganha uma sobrevida. Em seu novo mundo, surge um novo homem.O que leva um jovem médico argentino, branco, culto, filho da aristocracia do país mais desenvolvido de uma região subdesenvolvida, a perambular por grotões, com fuzil na mão, prometendo revolução social? Altruísmo? Espírito aventureiro? Insanidade? Problemas com a lei? Alguma obsessão, sem dúvida.Passa a primeira metade da década de 1950 viajando pelo continente americano, ávido em conhecer a realidade das minorias, sobretudo indígenas. Em 1956, desembarca em um iate vagabundo, numa ilha assolada pela corrupção, pelas drogas e pelo gangsterismo.Asmático e estrangeiro, a aventura em território alheio compensava a impossibilidade de reformar sua terra natal. Entretanto, sob o olhar do matreiro, vaidoso e onipotente comandante do pelotão, viu que a única forma de entrar para a história - sonho acalentado há tempos, revelado em cartas à mãe - era criar seu próprio invento. Debandou-se para outro longínquo país, sem a menor organização, em nome de uma paixão. Era o fim do homem-novo.

"Hoje, nesta ilha, aconteceu um milagre: o verão se adiantou".

Barbudos utópicos

Che Guevara morreu fuzilado pelo Exército boliviano.

Ao ler, com atenção, o livro A Invenção de Morel (1940), do argentino Adolfo Bioy Casares, e ver as comemorações do 50º aniversário da Revolução Cubana, nota-se que as analogias entre a obra - uma das mais significativas da literatura latino-americana, inspiradora, dentre outras, da série LOST - e o levante caribenho - um dos principais fatos sócio-políticos do século XX - suplantam a mera semelhança gramatical dos personagens. Ambos barbudos, quiçá bem intencionados, foram incompetentes na execução de seus projetos.O cientista Morel planejou viver numa eternidade perfeita, simulada por uma máquina futurista - momentos felizes com os melhores amigos e a mulher amada, numa ilha isolada, com três prédios construídos, representando três atividades humanas, a arte (museu e biblioteca), o lazer (piscina cheia de ratos e cobras, vista pelo náufrago) e a religião (igreja).Não existia passado, nem futuro. Só presente. Todos eram imortais.Fidel Castro, por sua vez, ao invadir Cuba em um barco minúsculo, mal aparelhado, com 81 homens, quis apagar o passado oligárquico, libertino e opressor da ilha, ancorado na imagem austera e corajosa para impor um futuro mais justo - deixa como saldo duas moedas, uma podre, o peso cubano, outra inflacionada, o peso convertible. Assim como os dois sóis e as duas luas vistas por Morel; um salário mínimo de 20 dólares; déficit habitacional de 1 milhão de moradias; importação de 80% dos itens da cesta básica.Relançado no Brasil em 2006 pela editora Cosacnaify, A Invenção de Morel tem no posfácio um brilhante texto de Otto Maria Carpeaux, publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 1966. Para ele, "Na ilha de Morel [ou Fidel], o tempo é reversível: é possível modificar o que aconteceu, modificar o passado. Seria um paraíso, se fosse possível isso. Mas o preço é: não haverá futuro. E o paraíso vira inferno".Em 2008, dois furacões devastaram 20% da já combalida economia cubana. O paraíso caribenho virou inferno para os nativos.

"Não há sofrimento quando se morre por idéias"