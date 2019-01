Carnatal: mais de 20 mil abadás foram entregues no primeiro dia; seis roubos foram registrados Blocos já entregaram mais da metade dos abadás somente neste primeiro dia. Policiais alertam para o perigo de assalto e roubos de abadás.

Mais de 20 mil abadás já foram entregues só neste primeiro dia do Carnatal na sede do América, em Tirol. Os blocos já distribuíram metade de seus kits para os foliões.



O movimento não se restringe apenas as entregas dentro da sede. Os foliões compram e

vendem os abadás nos arredores da sede social e na frente das lojas Riachuelo aos cambistas e outras pessoas interessadas em participar da folia por um preço mais acessível.



Porém, ocorreram as primeiras ocorrências de assalto a os foliões desavisados terminaram nas mãos de assaltantes. De acordo com as informações da polícia, seis ocorrências foram registradas apesar de todo policiamento nessas localidades.



De acordo com informações da Policia Militar, os foliões em busca de vender seus abadás se afastam das localidades se tornando alvos fáceis dos assaltantes. De acordo com o soldado Elias, os foliões saem a pé de perto da sede do América e são pegos por falsos cambistas que estão a pé ou em motos.



“É parecido com a saidinha de banco. Só que neste caso, o objeto são abadás. Os foliões saem e os assaltantes ficam a espreita por pessoas sozinhas que são mais fáceis de serem pegas”, explicou o soldado.



A Policia Militar recomanda que as pessoas evitem comercializar longe da sede do América e que estejam sempre em grupos. Além disso, caso estejam sendo seguidos por pessoas suspeitas, elas devem entrar em contato com o policiamento.