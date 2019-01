Da Casa da Ribeira à mobilização política

Fotos: Pablo Pinheiro

"A Casa colaborou para a efetivação das temporadas. Era um fato inédito em Natal", comemora César Ferrario. O Centro Cultural possui três ambientes. A Sala Cosern de Teatro é climatizada com 164 lugares e tem total acessibilidade. A multifuncionalidade de eventos é característica dessa sala.O segundo cômodo, localizado no primeiro andar, é o Café Cultural. Lá também são realizadas atividades como saraus poéticos, shows, discussões e exposições de artes plásticas.Ao lado, um cardápio de entretenimento. A Biblioteca da Casa da Ribeira possui livros de crônicas, revistas e jornais além de jogos de tabuleiro como damas, xadrez e ludo. Um pouco à frente, a Sala Petrobras de Artes Visuais tem 104 m², climatização e iluminação específica para exposições a fim de garantir a boa apreciação das obras.Perfeito? Nem tanto. O grupo começou a se distanciar do objeto artístico e todos os integrantes passaram a ser também administradores do novo espaço. "O sonho se torna realidade, mas não era bem o que a gente queria", lamenta o ator.“O sacrifício inicial foi para que outros artistas pudessem subir ao palco", conta a Renata Kaiser. "Mas a gente não conseguia ocupar o palco do espaço que construiu", completa.Para retornar ao palco, Henrique Fontes e Fernando Yamamoto tiveram a idéia de montar uma peça para comemorar os 10 anos da companhia. Nascia um dos maiores sucessos do Clowns de Shakespeare, "Muito barulho por quase nada".Sob a direção de Eduardo Moreira, do grupo Galpão, a peça foi encenada por três meses seguidos na Casa da Ribeira e marcou uma nova fase dos Clowns. A entrada da música passou a ser uma das marcas da companhia. O ingresso do músico e ator Marco França foi fundamental para essa nova roupagem. Além disso, é o "Muito barulho" que projeta os Clowns para outros lugares do país. O espetáculo tomou conta de quase 70 cidades em 17 estados."Ele propagou o grupo. O contraponto foi a dificuldade de administrar a Casa", diz César. A partir daí, os integrantes dos Clowns de Shakespeare tiveram que optar pelo grupo ou pela Casa da Ribeira.Hoje, com apenas quatro pessoas, o grupo está com outros três espetáculos montados e prontos para a apresentação além do "Muito barulho por quase nada": "Roda Chico", uma seqüência de números a partir de músicas de Chico Buarque; "Fábulas", peça infantil que recebeu seis indicações do Prêmio Femsa de Teatro Infantil e Jovem de 2007, o mais importante prêmio de teatro infantil da América Latina, entre eles o de melhor espetáculo; e "O casamento", inspirado no texto "O casamento do pequeno-burguês", de Bertold Brecht.A companhia também oferece oficinas de teatro, por meio de editais culturais e promove encontros entre os grupos da classe. Em Natal, o evento chama-se Redemoinho e é realizado duas vezes por mês, sempre às terças-feiras. A mesma ação é desenvolvida em nível regional. Há dois anos o grupo iniciou o Movimento Lapada: Rede de Compartilhamento de Grupo de Teatros do Nordeste, em que os grupos discutem o teatro e as políticas de incentivo à produção.O Clowns de Shakespeare cumpre um papel importante no cenário nacional. Na opinião de Ferrario, “o grupo é uma produção estética de qualidade junto com uma vontade de configuração e consolidação da classe".