Desabrigados pela chuva em Santa Catarina podem passar de 10 mil

A Defesa Civil de Santa Catarina informou neste domingo (23) que mais de 10 mil pessoas podem ficar desabrigadas em conseqüência da chuva que atinge o estado há quase dois meses. Segundo a Defesa Civil, também podem ocorrer mais mortes, além das oito já registradas.Sábado (22), o governo catarinense decretou situação de emergência em todo o estado. Oficialmente, mais de 700 pessoas estão desabrigadas. O gerente de Operações da Defesa Civil do estado, major Emerson Neri, lembra que a situação deve piorar nos próximos dias porque as chuvas vão continuar.“Está chovendo ininterruptamente há quase dois meses e infelizmente a expectativa da meteorologia é de que o clima não mude nos próximos dias. Praticamente todos os municípios do litoral, de norte a sul, foram afetados. E ainda não temos informações consolidadas de todas as cidades”, comentou.Os municípios do norte catarinense, próximos à cidade de Joinville, foram os mais atingidos até agora, mas neste fim de semana a situação se agravou também no Vale do Itajaí, em Blumenau e cidades vizinhas, porque o volume das águas do Rio Itajaí-Açu subiu muito. O major Neri disse que todas as oito mortes registradas ocorreram na região do Vale: uma na cidade de Brusque, uma em Gaspar, uma em Garuva e cinco em Blumenau.“O Rio Itajaí-Açu já subiu nove metros e noventa centímetros, quando chegar a dez metros e trinta, provavelmente o número de desabrigados deve alcançar a marca de 10 mil pessoas afetadas diretamente, tendo suas residências inundadas”, alertou.O tráfego de veículos e caminhões nas rodovias estaduais e na BR-101 – principal via de acesso entre Santa Catarina e demais estados – também está comprometido. Segundo o major, a BR-101 está interditada nas proximidades do município de Paulo Lopes. Também há muitos buracos em toda a extensão da rodovia, inclusive na Região Sul, trecho em obra de duplicação.“Os motoristas e caminhoneiros devem telefonar para os postos da Polícia Rodoviária estadual e federal, para saber quais os pontos interditados. Os telefones são 191 e 198”, orienta o major.

* Fonte: Agência Brasil.