Lula se diz decepcionado com rejeição de ajuda a montadoras americanas “Fiquei decepcionado hoje ao saber que o Congresso americano não aprovou o dinheiro para a GM, a Ford e a Chrysler”, disse o presidente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a decisão do Senado norte-americano de rejeitar pacote de US$ 14 bilhões para ajudar as montadoras de veículos General Motors (GM), Ford e Chrysler. Ele ressaltou, no entanto, que as filiais dessas empresas no Brasil estão indo bem.



“Fiquei decepcionado hoje ao saber que o Congresso americano não aprovou o dinheiro para a GM, a Ford e a Chrysler”, disse Lula, ao coordenar, em Itajaí, o anúncio das ações do governo para ajudar as vítimas das enchentes em Santa Catarina.



O presidente ressaltou que as empresas, à beira da falência, começaram pedindo ao governo dos Estados Unidos US$ 50 bilhões. O montante foi reduzido para US$ 14 bilhões. Mesmo assim, os senadores não chegaram a um consenso para aprovar a ajuda às montadoras.



Mais uma vez, Lula pediu que a população brasileira continue a comprar. “Graças a Deus, aqui no Brasil, essas empresas estão bem. Pelas medidas que tomamos ontem [11], eu espero que vocês comprem o carro que prometeram às esposas e namoradas”, afirmou.