PSB responde citação ao processo de desfiliação de Rogério Marinho

Júlio Pinheiro Rogério Marinho acredita que não terá problemas no que diz respeito a direção nacional do PSB.

Segundo informações da assessoria de comunicação do diretório, o TSE solicitou ao PSB nacional uma resposta sobre os motivos da saída de Rogério do partido, mas o teor real do documento não será divulgado.Para o PSB o deputado Rogério Marinho é de grande importância para o partido e, pelo menos, no que diz respeito ao diretório nacional, a assessoria informou que não gostaria de perdê-lo.Mesmo assim, o PSB afirmou que o Tribunal é soberano e a decisão que ele tomar será acatada em primeira instancia pelo diretório nacional. Agora, tanto o PSB quanto o deputado federal Rogério Marinho aguardam a decisão do TSE que deve sair em março.Em declarações a imprensa, o deputado afirmou que o presidente nacional do PSB, Eduardo Campos não deve interferir na sua saída. “O presidente me disse que não criaria nenhum tipo de dificuldade para que eu deixasse o partido. Ele tem conhecimento da minha situação no PSB do Rio Grande do Norte”, enfatizou Rogério.