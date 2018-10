Grêmio é goleado pelo Vitória e depende de milagre para ser campeão O Vitória subiu para 48 pontos e encaminhou a sua classificação para a Copa Sul-Americana de 2009.

O Grêmio ficou muito distante do título do Brasileirão de 2008. Neste domingo, a equipe gaúcha foi goleada por 4 a 2 pelo Vitória, em Salvador, e viu o seu rival no campeonato, o São Paulo, abrir cinco pontos de vantagem a apenas duas rodadas do final do torneio. Assim, só um milagre deve dar à equipe o título no torneio.



O Tricolor gaúcho, que esperava vencer e retomar a liderança da competição, perdeu o controle após ter o zagueiro Amaral expulso. Parando nos 66 pontos, o Grêmio deixa o caminho aberto para o Tricolor paulista (71), que neste domingo venceu o Vasco (2 a 1) e pode ser campeão caso ganhe do Fluminense na próxima rodada.



Nas duas últimas partidas do Brasileiro, o Grêmio precisa superar Ipatinga e Atlético-MG e, para ficar com o título, o São Paulo não pode conseguir mais do que um empate contra Fluminense e Goiás. "Com eles ganhando fica mais difícil, mas no futebol tudo é possível", ressaltou o meia Souza, sem perder a esperança.



Já o Vitória, que soube aproveitar o desequilíbrio do adversário na etapa complementar, subiu para 48 pontos e encaminhou a sua classificação para a Copa Sul-Americana de 2009.



VITÓRIA

Viáfara; Marco Aurélio, Leonardo Silva, Anderson Martins e Marcelo Cordeiro; Vanderson (Wallace), Renan, Willans e Leandro Domingues; Marquinhos e Trípodi (Osmar/Jackson)

Técnico: Vagner Mancini



GRÊMIO

Victor; Amaral, Réver e Jean; Souza, Rafael Carioca (Paulo Sérgio), William Magrão, Tcheco e Hélder; Reinaldo (André Luís) e Marcel

Técnico: Celso Roth



Data: 23/11/2008 (domingo)

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Héber Roberto Lopes (Fifa/PR)

Assistentes: Gilson Coutinhjo (PR) e Flávio Kanitz (GO)



Com informações do UOL Esporte