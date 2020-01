PRF registra duas mortes no fim de semana no RN As mortes foram registradas em Natal e em Mossoró. Policiais também prenderam homem que estava atirando em via pública.

A Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte (PRF/RN) registrou duas mortes nas estradas federais que cortam o Estado neste fim de semana (6 a 8). As mortes se deram em Natal e em Mossoró.



O primeiro caso foi registrado às 19h de sábado (7) no Km 77 da BR 101, em Natal. O ciclista Joaquim dos Santos, de 47 anos, morreu após ser atingido por um Gol. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.



O segundo caso se deu em Mossoró, neste domingo (8). Por volta das 4h30, no Km 32 da BR 304, o motorista de um Fiat Uno Mille invadiu a faixa e colidiu frontalemnte com uma moto Honda C 100. O condutor da moto, Levi Ferreira da Silva, de 21 anos, morreu na hora.



Ao todo, a PRF 19 acidentes. Nove pessoas ficaram feridas.



Prisão

Os policiais rodoviários prenderam no sábado Marcelo Domingos de Oliveira, de 33 anos. Segundo a PRF, por volta da 19h30, ele usava um revólver calibre 38 para efetuar disparos em via pública. Além da arma foram apreendidas seis munições.



Ao ser conduzido à delegacia, mesmo algemado, Marcelo tentou fugir, pulando da viatura em movimento. “Iniciou-se então uma luta entre os PRF´s e o preso. Como estava próximo ao Batalhão de Operações Especiais da PM, os policiais rodoviários contaram com o apoio de policiais militares para dominar Marcelo, que parecia estar drogado”, conta uma nota emitida pela PRF.



“Após muita luta o, preso, que era muito forte, foi dominado. Marcelo Domingos é natural de Duque de Caxias/RJ e responde a quatro processos, um deles, por transgressão à lei Maria da Penha”, completa o comunicado da PRF.