Prefeitura de Natal divulga calendário de pagamento do funcionalismo

Matrículas terminadas em: 1 – 2 – 3 4 – 5 – 6 7 – 8 – 9 - 0 Mês Dias janeiro 28 29 30 fevereiro 25 26 27 março 27 30 31 abril 28 29 30 maio 27 28 29 junho 26 29 30 julho 29 30 31 agosto 27 28 31 setembro 28 29 30 outubro 28 29 30 novembro 26 27 30 dezembro 28 29 30 13º salário 18 18 18

A prefeitura divulgou no Diário Oficial do Município de sábado (17) o calendário de pagamento do funcionalismo público para 2009.Este ano, o décimo-terceiro salário será pago em duas parcelas, a primeira prevista para sair entre o fim de julho e começo de agosto.Segundo a secretaria de comunicação do município, o aprovisionamento de recursos deve ser publicado em breve.Confira o calendário de pagamento: