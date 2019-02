Policiais Federais do RN paralisam atividades nesta quarta por 24 horas Categoria protesta contra a proposta de emenda 549/2006 à Constituição, que cria a carreira jurídica para os delegados de polícia.

Os policiais federais do Rio Grande do Norte param nesta quarta-feira (10) por 24 horas.

A paralisação, que terá início às 8h, com mobilização em frente ao prédio da superintendência da Polícia Federal (PF), em Lagoa Nova, foi decidida em assembléia geral realizada em 3 de dezembro.



Os policiais federais protestam contra a proposta da emenda 549/2006 à Constituição, que cria a carreira jurídica para os delegados de polícia.



“Entendemos essa proposta como sendo elitista, separatista e corporativista. Isso porque foi criada no Congresso por um grupo de delegados deputados legislando em causa própria”, diz o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Federal do Rio Grande do Norte, José Arnor da Silva.



Segundo ele, a mobilização também servirá para protestar contra a minuta da Lei Orgânica para a Polícia Federal apresentada pelo Ministério da Justiça. “Essa minuta fortalece apenas a categoria de delegados da Polícia Federal”, comenta.



Ainda segundo o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Federal do RN, os policiais federais lutam pela reestruturação da carreira dos servidores administrativos da Polícia Federal e pelo fim da terceirização dentro da PF.