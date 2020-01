Tita conversa com jogadores e não fala em mudanças Novo técnico do América chegou ao CT alvirrubro nesta segunda-feira (9) e conheceu os novos comandados.

O novo técnico do América chegou ao clube e teve uma boa conversa com seus novos comandados nesta segunda-feira (9). Tita deixou claro que, em um primeiro momento, não vai pedir a contratação ou dispensa de qualquer jogador.



Ele disse que vai observar todo o elenco para assim ter uma idéia do material que tem a sua disposição. Depois de uma conversa numa sala do CT do América, o técnico do alvirrubro teve outro bate papo – dessa vez individual – com alguns jogadores.



O treinador agora tem pouco tempo para arrumar o time visando o jogo da quarta-feira (11) contra o Baraúnas.