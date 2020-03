Conclusão da obra está nas mãos do Governo

Fotos: Vlademir Alexandre

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), Flávio Azevedo, confirma a importância econômica da estrutura para o Rio Grande do Norte. "Os ganhos para a economia do nosso estado acontecerão desde atração de novos investimentos até a melhoria na capacidade de tráfego aéreo", justifica.De acordo com Azevedo, a classe empresarial participa ativamente das reuniões e discussões sobre os dados técnicos de viabilidade econômica do aeroporto. Atualmente, o projeto está sendo analisado pela equipe do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES juntamente com o Consórcio Potiguar, formado por três empresas.Uma equipe do consórcio esteve em Natal em janeiro deste ano para colher dados sobre o Aeroporto e o estado. Na ocasião, a governadora Wilma de Faria pediu celeridade na realização do estudo que irá definir, entre outras questões, o modelo de concessão mais apropriado ao empreendimento, "convencional ou se patrocinado também pelo capital privado", explicou a governadora.O secretário estadual de Planejamento, Vágner Araújo, está à frente da comissão responsável pelo acompanhamento das obras do Aeroporto de São Gonçalo. Quando esteve em Brasília há um mês, saiu de lá com a notícia de que o Governo Federal havia liberado R$ 20 milhões para as obras do terminal, que segundo ele "serão somados a outros recursos já previstos no Plano de Aceleração dos Crescimento (PAC), cerca de R$ 68 milhões".O novo convênio foi assinado entre a Infraero e o Batalhão de Engenharia do Exército para tornar possível a continuidade das obras até o segundo semestre de 2009, data em que o consórcio privado assumirá o projeto. “Esse estudo interessa aos possíveis investidores”, lembra o secretário.A notícia da desativação do Aeroporto Internacional Augusto Severo, em virtude da entrada em operação do Complexo de São Gonçalo do Amarante, foi confirmada pelo engenheiro Iberno Martins, responsável pelas obras do novo terminal e, certamente, surpreende num primeiro momento.No entanto, Martins justifica que há a necessidade futura de se isolar os voos comerciais dos militares da Base Aérea de Natal, localizada em Parnamirim.Da construção até o funcionamento do novo terminal ainda faltam alguns anos.Mas quando isso acontecer, o Aeroporto de São Gonçalo acarretará mudanças na rota utilizada por vôos comerciais. Com isso o Aeroporto Augusto Severo se tornará exclusivo para operações militares. "O espaço aéreo fica congestionado com os voos militares e civis. A solução é separar", conclui.