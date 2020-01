Previdência vai construir 720 agências para melhorar atendimento ao público Hoje (9), vai ser anunciado o início da licitação para a ampliação da rede de agências, dentro de programa planejado para os próximos dois anos.

A Previdência Social vai construir neste ano 720 novas agências para atendimento ao público, em municípios de todo o país, com população acima de 20 mil habitantes.



De acordo com o Ministério da Previdência Social, os usuários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão ser beneficiados também com a ampliação do atendimento, por meio da aquisição de prédios, que atualmente estão alugados pelo órgão.



Outra idéia é fazer reformas em instalações que estão funcionando, para trazer melhor funcionabilidade ao atendimento aos aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência Social.



O ministro da Previdência Social, José Pimentel, e o presidente do INSS, Valdir Simão, vão prestar maiores informações sobre essas iniciativas, em entrevista marcada para as 10h, no Ministério.