Polícia encontra corpo de homem em mangue na zona Oeste de Natal Vítima passeava com amigos quando foi abordado por quatro homens que atiraram contra o grupo em Felipe Camarão.

A polícia encontrou na manhã desta segunda-feira (26) o corpo de um homem no mangue próximo à Rua Traíri, no bairro de Felipe Camarão, zona Oeste de Natal. O corpo era de Alisson Cristian de Medeiros, de 20 anos.



De acordo com informações da polícia, Alisson foi morto no fim da tarde de domingo (25)quando realizava um passeio de canoa com sua companheira e um casal de amigos em uma área de mangue.



Eles teriam sido abordados por quatro homens armados que começaram a atirar. Alisson foi atingido e não resistiu aos tiros, morrendo no local, enquanto as demais pessoas conseguiram escapar.



A polícia só conseguiu resgatar o corpo na manhã desta segunda-feira (26), pois a maré estava alta à noite e por conta da falta de visibilidade as buscas seriam mais difíceis.



O corpo foi encontrado às 8h e, de acordo com informações da polícia, Alisson Cristian era procurado por vários assaltos feitos na região. Além destes crimes, ele é suspeito de participar de um homicídio no ano passado. O caso será investigado pelo 14º Distrito Policial, em Felipe Camarão.