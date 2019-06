PMDB vai discutir posição da bancada na Câmara Municipal do Natal

Elpídio Júnior Hermano e Luís Carlos ainda não definiram posição na CMN.

Durante a campanha eleitoral, os vereadores Luís Carlos e Hermano Morais tiveram um posicionamento distinto com relação aos candidatos majoritários. Hermano, que buscou viabilizar sua candidatura a prefeito e foi barrado pela direção regional do PMDB, participou ativamente da campanha de Fátima Bezerra (PT), aliada do partido. Já Luís Carlos, que defendia a candidatura própria, liberou suas lideranças e não participou da campanha majoritária.Muito próximo ao vice-prefeito Paulinho Freire (PP), Luís Carlos confirma que a proximidade entre eles pode colaborar para uma aproximação do PMDB da bancada governista. Contudo, pondera que é necessário saber, através de conversas, o real pensamento da Prefeitura para a administração.“O que sabemos é o que vem sendo veiculado na imprensa. Vamos ouvir o que ele pensam para Natal e ver se poderemos contribuir mais para a cidade na situação, dentro de um entendimento administrativo, ou se daremos nossa colaboração fazendo uma oposição responsável. Não vamos tomar uma posição no escuro”, disse Luís Carlos.O vereador Hermano Morais, que preside o PMDB de Natal, também acredita que é necessário fazer uma reunião para que a decisão seja tomada conjuntamente. Entretanto, o parlamentar admite que o natural seria a permanência na oposição, mas sempre colaborando com os projetos importantes para a cidade.“O que eu poderia dizer até o momento é que a minha intenção pessoal é de aceitar o resultado das urnas, em que participamos de uma outra coligação oposta à da prefeita. Mas o que posso garantir é que em nenhum momento seremos empecilhos para uma boa administração”, explicou Hermano, dizendo que aguardarão o conteúdo da reforma administrativa para saber se apoiarão a proposta da prefeita.