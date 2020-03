Natal precisa de 10 mil leitos para sediar a Copa do Mundo de 2014 Até quarta-feira os representantes da Fifa farão novos cadastros. Caso não atinja o número exigido, Natal poderá perder a chance de sediar os jogos.

Natal poderá perder a chance de sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014 caso não consiga atingir o número de leitos exigido pela Fifa, que é de 10 mil. Apesar de a cidade possuir cerca de 26 mil leitos, até o momento apenas 2.500 leitos se cadastraram para o evento.



No ano passado os representantes da Fifa estiveram na cidade com essa finalidade, mas poucos hotéis compareceram à sede da ABIH/RN para fazer o cadastramento.



“Agora, é necessário uma grande mobilização para não perdermos essa chance”, destaca o diretor executivo da ABIH/RN, Murillo Felinto. Durante todo o dia de terça-feira (17), até o meio dia da quarta-feira (18) os representantes da Fifa estarão na sede da entidade para cadastrar os meios de hospedagem que servirão para acomodar os organizadores, as delegações das seleções e os turistas que virão de todo o mundo para assistir às partidas.



E afirma: “estamos conclamando os hoteleiros de Natal e de municípios distantes até 130 quilômetros da capital (de Touros até Baía Formosa) que se apresentem para firmar o contrato com a Fifa e, assim, Natal se habilite no quesito hotelaria”. Pode se cadastrar todo e qualquer meio de hospedagem, como pousada, hotel, albergue e até mesmo hotel fazenda.



Os interessados em marcar um horário ou saber mais informações devem ligar para o 3202-5547 ou comparecer à sede da ABIH-RN, localizada na rua Major Afonso Magalhães (antiga Rua 2 de Novembro), 127, Areia Preta.