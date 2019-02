Miguel Nicolelis recebe título "Honoris Causa" da UFRN

Vlademir Alexandre Miguel Nicolelis, neurocientista

O título de Honoris Causa é concedido a profissionais e estudiosos que não fazem parte da Instituição, mas de alguma forma contribuíram para o seu desenvolvimento.Miguel Nicolelis é professor e co-diretor do Centro de Neurobiologia e Engenharia Biomédica na Duke University (EUA).Ele se enquadra no merecimento do título por ter importantes parcerias com a UFRN.Entre as parcerias estão o trabalho em colaboração com médicos no Núcleo Neurológico do Hospital Onofre Lopes (HUOL/UFRN), o recente acordo de fechamento para a implantação do Campus do Cérebro e o Centro de Referência da Saúde Materna e Infantil em Macaíba, além dos cursos de iniciação científica, que este ano atenderam cerca de mil crianças.Segundo Nicolelis, “todos os caminhos da ciência levam a Natal”, e a UFRN, como maior Instituição de estudo superior do Estado, é a porta de entrada para grande parte de seus trabalhos no estado.