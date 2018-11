Murilo Melo Filho passa mal e é internado no Hospital São Lucas

Alex de Souza Murilo Melo Filho se sentiu mal após homenagem.

O acadêmico sofre com uma úlcera e teve um sangramento, segundo informou o amigo e presidente da ANRL, o advogado e escritor Diógenes da Cunha Lima.Ainda de acordo com Diógenes, Murilo Melo Filho foi submetido a uma endoscopia na manhã desta quarta-feira (26) e seu quadro é estável. “O imortal é meio rebelde e não gosta muito de ir ao médico, mas está tudo bem”, disse o advogado.Murilo Melo Filho nasceu em Natal em 1928, mas desde os 18 anos vive no Rio de Janeiro. Único potiguar membro da Academia Brasileira de Letras, ele veio à capital do estado para participar do 3º Encontro Natalense de Escritores (ENE), que começa nesta quinta-feira (27).Durante a homenagem na ANRL, na noite de terça, foi exibida a primeira parte do videodocumentário sobre a vida do imortal, “O jornalista e o acadêmico”, produzido pela TV Assembléia e dirigido pelo jornalista Valério de Andrade.