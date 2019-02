PF paralisa atividades por reinvidicações Categoria é contra a PEC 549/2006 e sugere uma lei orgânica para o Departamento de Polícia Federal. Apenas a custódia e o plantão estão funcionando.

Policiais Federais lotados na superintendência da PF no Rio Grande do Norte aderiram ao movimento de paralisação dos serviços por 24 horas durante esta quarta-feira (10). Com isso, apenas os serviços de custódia e o plantão estão funcionando.



O presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Rio Grande do Norte (Sinpef/RN), José Arnor da Silva, afirmou que a categoria é contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 549/2006 e que sugere uma lei orgânica para o Departamento de Polícia Federal.



Ele disse que “as negociações estão abertas” e que uma carta assinada por todos os sindicatos do país foi entregue ao ministro da Justiça, Tarso Genro, “mostrando toda a insatisfação da categoria”. “Essa minuta de Lei Orgânica só beneficia os delegados federais”, comentou. “A Polícia Federal não tem uma Lei Orgânica”, revelou o presidente do Sinpef/RN.



José Arnor declarou que “a categoria aguarda uma resposta do ministro”. Segundo ele, dentre as propostas dos policiais federais, estão o reconhecimento do policial para a ascensão dele na carreira dentro da PF. “Temos pessoas com muita competência e experiência, mas por não serem delegados estão impedidos de ocupar cargos maiores na instituição”, lamentou.



Outra sugestão da categoria é o ingresso de policiais federais no Conselho Superior de Polícia da instituição. “Atualmente, só delegados integram o Conselho e ficam responsáveis por todas as decisões relativas à Polícia Federal”, informou.



Outro ponto ressaltado pelo presidente do Sinpef/RN diz respeito a escolha do diretor-geral da Polícia Federal e dos superintendentes em cada estado da Federação. “Nossa sugestão é que eles sejam eleitos por meio dos votos assim como acontece no Ministério Público e nas universidades”, disse.



Ele avisou que após a paralisação realizada nesta quarta-feira (10), os policiais federais vão dar um prazo até o final deste mês para que o ministro da Justiça, Tarso Genro, se manifeste acerca da carta entregue pela categoria e assim possam dar início a rodada de negociações. "A possibilidade de outra paralisação não está descartada, mas vamos aguardar o posicionamento do governo", concluiu.