Governadora Wilma de Faria promove almoço de confraternização com a imprensa

Delma Lopes Governadora e vice recebem imprensa para almoço de confraternização.

“Em comparação ao PAC do Governo Federal, a nossa Agenda do Crescimento já cumpriu 40% do seu programa”, ressaltou. Através deste programa o Governo do Estado pretende investir R$ 15 bilhões no Rio Grande do Norte até o final da atual gestão.O vice-governador, Iberê Ferreira de Souza também esteve presente e no seu pronunciamento disse que não tem dúvidas de que o governo “conseguirá vencer as dificuldades em 2009”, em referência a crise econômica mundial.Após um ano de muitos acontecimentos na política nacional, com eleições para prefeitos e desdobramentos dos governos municipais, estaduais e o federal para driblar a crise, a governadora admitiu que vai tirar férias. “Serão apenas oito dias de descanso”, complementa.