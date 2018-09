Sesi promove corrida rústica

Com o objetivo de incentivar os trabalhadores industriais para a prática de esportes, e melhorar a qualidade de vida, a I Corrida Rústica do SESI será realizada neste domingo (16), às 7h30. A prova terá 10Km de percurso, com largada e chegada no SesiClube.Com apenas 1 kg de alimento não-perecível, com exceção do sal, o SESI abre a inscrição para a participação da maratona, toda a população potiguar. A coordenação da corrida marcou a engrega dos kits aos inscritos, com numeração, para o período das 6h30 às 7h20.A premiação para os dois primeiros colocados gerais, masculina e feminina, será ainscrição, com passagem aérea e hospedagem para participar da Corrida de São Silvestre. Os campeões de cada faixa etária receberão um troféu, os atletas classificados em segundo e terceiros lugares de cada categoria serão premiados com medalhas.Serão disputadas ainda as categorias industriário - masculino e feminino -, com a divisão por faixa etária. Já a comunidade masculina e feminina no geral não haverá divisão por faixa etária.O período de inscrição começou nesta segunda-feira (10), e se estende até sexta-feira (14), na pista de atletismo da UFRN das15h às 19h.Para a comunidade, os cinco primeiros colocados, masculino e feminino, receberão troféu. Os 200 primeiros atletas receberão medalha de participação.O atleta industriário deverá levar uma cópia da carteira de trabalho no ato da inscrição, para comprovar seu vínculo empregatício.O atleta da comunidade deverá levar uma cópia da carteia de identidade no ato da inscrição.Para maiores informações no siteou no SesiClube, através do telefone 3220 0478.