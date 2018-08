Oposição não vai atrapalhar

Fotos: Vlademir Alexandre "É como se o RN, no momento de trabalhar, fosse ter dois lados", disse o parlamentar.

A governadora Wilma de Faria (PSB) não deverá ter problemas para conseguir destinar recursos do Orçamento Geral da União (OGU) às obras que definiu como prioridades para 2009. Durante a reunião com os parlamentares federais aliados, Wilma elencou algumas prioridades para o próximo ano e os parlamentares demonstraram interesse em colaborar através das emendas individuais e de bancada. Mesmo sem terem participado da reunião, parlamentares de oposição não deverão se posicionar contra as propostas.



Ao contrário do ano passado, Wilma preferiu fazer menos solicitações e todas deverão estar entre as emendas coletivas. Em 2007, por exemplo, a governadora elencou 16 projetos prioritários para 2008, o que fez com que os parlamentares tivessem que excluir cinco pedidos. Já neste ano, o Executivo estadual indicou dez projetos para serem atendidos pelas emendas, sendo que cinco propostas visam fazer um aporte financeiro às emendas já indicadas para o OGU deste ano. Parlamentares de oposição criticaram o fato de terem sido "excluídos" da primeira reunião em que o tema foi discutido.



Um dos deputados federais do Democratas - único partido que faz oposição ao Governo do Estado no Congresso Nacional -, Felipe Maia afirma que pretende colaborar para a disponibilização dos recursos para as obras mais importantes do Rio Grande do Norte. No entanto, o parlamentar criticou a segregação durante a recente passagem da governadora pela capital federal. "É como se o Rio Grande do Norte, no momento de trabalhar, fosse ter dois lados", disse o parlamentar.



Apesar de ser um passo importante para a realização das obras no estado, as emendas de bancada dificilmente são liberadas de forma integral. A média, de acordo com os próprios parlamentares, é que 10% a 12% do valor seja liberado e o restante permaneca contingenciado. Segundo a deputada Fátima Bezerra (PT), apenas as emendas individuais dos parlamentares potiguares para 2008 já tiveram os recursos disponibilizados, enquanto as propostas coletivas ainda não foram liberadas para o estado.



O fato explica o empenho da governadora e dos próprios parlamentares - aliados ou não - em pressionar o Governo Federal para a liberação do dinheiro. Boa vontade, pelo menos dos potiguares, não está faltando. Quanto à competência, são outros quinhentos.



Continuidade de projetos com emenda anterior

1. Estrada Parque da Pipa - R$ 30 mi

2. Terminal Pesqueiro - R$ 30 mi

3. Via Metropolitana (acesso ao novo Aeroporto) - R$ 40 mi

4. BR 110 Mossoró-Campo Grande - R$ 20 mi

5. Desenvolvimento Territorial - EMATER - 20 mi



Projetos novos

6. Programa de Promoção e Divulgação Turística do RN - R$ 20 mi

7. Circuito viário turístico das Lagoas - Bomfim - R$ 40 mi

8. Ampliação do abastecimento de Água de Mossoró - R$ 40 mi

9. Ampliação e Modernização da Rede de Hospitais do Estado - R$ 40 mi

10. Duplicação da BR 304 Natal-Mossoró-Divisa com o CE - R$ 40 mi