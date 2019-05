Souza recebe convite para o cargo de secretário adjunto de esportes

Vlademir Alexandre O nome de Souza serviria para dar uma "cara" mais esportiva à indicação.

O craque Souza, que anunciou no último dia 13 de dezembro que não jogaria mais futebol profissional, pode entrar para a política antes do que imaginava. Segundo fontes ligadas ao deputado Robinson Faria, o ídolo do América teve um encontro na sexta-feira com o presidente da Assembléia Legislativa, recebendo o convite para, a princípio, se tornar secretário adjunto da pasta de esporte do município.



Há quem aposte inclusive que o ex-jogador, com passagens pelo América, Corinthians, São Paulo, Atlético/MG, Atlético/PR, Flamengo, seleção brasileira e futebol russo, possa até ser empossado como secretário, o que é pouco provável, já que o veterinário João Ananias já começa a expor alguns projetos para a sua administração. Virna Cristine Dantas, jogadora de vôlei, teria na secretaria a função de consultora.



Ainda segundo fontes ligadas ao deputado, o meia não aceitou de imediato o convite, ficando de dar uma resposta na segunda-feira. O que se garante, no entanto, é que ele vê com bons olhos a possibilidade.



Como falou na sua última entrevista como profissional ao portal Nominuto.com, Souza disse que sonha em poder realizar um projeto esportivo e social, e até nem descartaria por completo a opção de entrar para a política. E esse pode sim ser o primeiro passo..



O certo é que aconteceu a reunião e que o convite foi feito. Segunda-feira deve sair a definição. O convite a Souza, na verdade, se dá pelo fato do nome do veterinário ter provocado estranheza e muita restrição nos meios esportivos de Natal. Críticas soaram de todos os lados, porque ninguém conhecia "Joquinha", como é novo secretário é chamado, nos meios do esporte.



