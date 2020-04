Wilma será recebida por vice-ministro de Desenvolvimento Assessoria do Ministério confirma que governadora será recebida por Ivan Carvalho, às 19h. Miguel Jorge se encontra em audiência com Lula.

A comitiva de Wilma de Faria já se encaminhava para o Ministério do Desenvolvimento Econômico, para a audiência com o ministro Miguel Jorge prevista para as 17h, porém a assessoria do Ministério confirmou que a governadora deverá ser recebida somente às 19h, pelo secretário executivo e vice-ministro, Ivan Ramalho.



Até o início da tarde, os assessores do ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, desconheciam a reunião com a governadora potiguar, uma vez que o titular da pasta teria uma reunião com o presidente Lula. Porém, há poucos instantes a assessoria confirmou que Wilma de Faria e o secretário Estadual de Planejamento, Vagner Araújo, deverão ser recebidos por Ivan Ramalho.



O assunto da reunião é a regulamentação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) que o Estado quer ver criada no entorno do futuro aeroporto de São Gonçalo do Amarante.