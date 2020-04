Escrivão da Policia Civil se diz "perseguido" por autoridades de Macau Policial informou que prefeito, policiais civis e militares daquela cidade estão tentando incriminá-lo.

O escrivão da Polícia Civil Jonas Nunes de Souza acusa autoridades policiais da cidade de Macau, distante 176 quilômetros de Natal, de conspirar para que ele seja preso sob acusação de tentativa de homicídio do casal José Andre da Silva, de 41 anos, e sua esposa Sônia Maria da Silva, no conjunto da Cohab em 21 de setembro de 2008.



No dia 20 de setembro do ano passado, José André, que é conhecido como "André da Paçoca", era cabo eleitoral do então candidato à reeleição a prefeitura de Macau, Flávio Veras. Ele era suspeito de estar comprando votos da população macauense e ao ser notificado da situação o irmão de Jonas, o oficial de Justiça João Batista Souza, foi à residência do suspeito com um policial militar.



Ao chegar no local, ambos foram recebidos pelo "André da Paçoca". Uma testemunha ouvida pelo Nominuto, que conversou na condição do anonimato, revelou que o cabo eleitoral "estava visivelmente embriagado". "Ele chegou até a agredir o oficial de justiça e o policial", completou a testemunha. No dia seguinte, o escrivão Jonas Nunes de Souza foi ate a casa de José André onde teve início uma discussão. Em determinado momento, "André da Paçoca" puxou a esposa e fingiu sacar uma arma.



Ao perceber esse movimento, o escrivão sacou sua arma e atirou três vezes contra o chão para fazer com que José André não tivesse qualquer atitude em puxar uma arma contra ele. Em seguida, o policial se retirou do local e foi para sua casa. Na manhã do dia 22 de setembro, a suposta vítima prestou queixa por dupla tentativa de homicídio.



Ao saber do ocorrido, o escrivão se apresentou no 9º Distrito Policial, no conjunto Panatis, zona Norte de Natal, onde está há mais de 100 dias aguardando pelo julgamento. O suspeito mostrou várias ilegalidades no processo aberto contra ele que vão de testemunhas forjadas e matérias de jornais que são “influenciadas pelo prefeito”.



O julgamento era previsto para acontecer nesta quarta-feira (18), em Macau. Há informações que o júri ainda não terminou.