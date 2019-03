Palmeiras e América decidem a Taça Coronel Veiga Equipes disputam a final do Campeonato Estadual na categoria Sub-17

A equipe sub-17 do América Futebol Clube venceu na tarde de hoje (17) o ApcefF por 2 x 0 em partida válida pela semifinal do Campeonato Estadual da categoria. Com o resultado os alvirrubros carimbaram o passaporte para a final da competição contra o Palmeiras das Rocas em jogo que será realizado no próximo sábado (20), às 8h, no estádio Juvenal Lamartine. Na primeira semifinal realizada no final de semana, o Palmeiras da Rocas venceu o Atlético Potiguar de 4 a 0.



Para a grande final do Campeonato, o América joga pelo empate por ter feito melhor campanha na competição. Na ocasião, ao final da partida, será entregue o troféu Coronel Veiga à equipe campeã em uma homenagem da Federação Norteriograndense de Futebol ao seu ex-presidente que faleceu aos 86 anos esta semana. O troféu de vice-campeão receberá o nome do desportista Jorge Moura pelos serviços prestados ao esporte amador do nosso Estado.



