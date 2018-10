PM apreende adolescentes acusados de assalto Todas as detenções ocorreram durante o patrulhamento ostensivo que é realizado na zona rural e urbana de Mossoró.

As equipes do Segundo Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) de Mossoró apreenderam dois adolescentes acusados de assalto à mão armada e prenderam um dois adultos, sendo um por porte ilegal de armas e outro por corrupção de menores na segunda-feira (17). Todas as detenções ocorreram durante o patrulhamento ostensivo que é realizado na zona rural e urbana da cidade.



A primeira prisão ocorreu por volta das 18h40, quando policiais da viatura 214 passavam próximo ao posto de saúde do conjunto Nova Vida, bairro Dom Jaime Câmara. O suspeito, Ary Teixeira de Oliveira, 62 anos, morador do bairro Sumaré, estava na companhia de uma criança de 12 anos e uma adolescente de 13, ambas residentes naquelas imediações da cidade.



Os policiais militares da viatura 214 deram voz de prisão imediata ao suspeito e o conduziram para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, localizada no bairro Alto de São Manoel. A Central de Operações da Polícia Militar (COPOM), porém, não foi informada se Ary Teixeira de Oliveira chegou a ser autuado em flagrante por corrupção de menores.



Já por volta das 21h30, policiais da viatura 219 atenderam uma estudante que havia sido roubada por dois motoqueiros na Avenida Dix-Neuf Rosado (antiga Leste-Oeste). Os bandidos, ambos armados, estavam em uma motocicleta tipo Yamaha YBR, cor preta e placa MYU-7586, RN. A partir daí, todas as viaturas daquele setor foram colocados em estado de alerta.



Juntamente com o Grupo Especializado em Táticas de Abordagem (GTC), a viatura 219 localizou os suspeitos e saiu em perseguição. Os assaltantes, acuados, resolveram abandonar os pertences da vítima na Estrada da Raiz, no bairro Santo Antônio. A perseguição continuou e os dois assaltantes foram encurralados pela viatura 211, que vinha no sentido contrário.



Os bandidos, um adolescente de 17 anos e outro de 15, confessaram a autoria do assalto e disseram que a motocicleta utilizada no crime havia sido emprestada por um outro adolescente, de 16 anos, que também foi localizado e apreendido. Os três foram conduzidos para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde (dois deles) foram reconhecidos pela vítima.



No começo da madrugada desta terça-feira (18), os policiais militares da viatura 201 conseguiram apreender mais uma arma de fogo. O revólver calibre 38, com quatro munições, estava em poder do motorista Sidney de Sousa, 48 anos, morador do bairro Santa Delmira, onde ele foi capturado. Segundo os PMs, as duas balas que faltavam tinham sido deflagradas poucos minutos antes.