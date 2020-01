Brasil é bicampeão sul-americano Sub-20 Seleção Brasileira chega, com uma rodada de antecedência do hexagonal final na Venezuela, ao seu 10º título na competição

A Seleção Brasileira Sub-20 conquistou o bicampeonato sul-americano (2007/2009), na edição disputada na Venezuela. Depois de vencer a Colômbia por 2 a 1, nesta sexta-feira, o time dirigido pelo técnico Rogério Lourenço, com 12 pontos ganhos, chegou ao seu décimo título na história da competição com uma rodada de antecedência, já que o Uruguai empatou em 2 a 2 com o Paraguai e somou sete pontos.



O Brasil detém dessa forma a hegemonia na categoria Sub-20, sendo o maior vencedor da competição, e o primeiro classificado para o Mundial do Egito. Os jogadores da Seleção Brasileira Sub-20 e os integrantes da comissão técnica assistiram ao jogo Uruguai x Paraguai e deixaram o estádio em Puerto La Cruz comemorando o título. No domingo, o Brasil enfrenta o Paraguai, na última rodada do hexagonal final.



A hegemonia do Brasil com os 10 títulos sul-americanos Sub-20



1) 1974, no Chile

2) 1983, na Bolívia

3) 1985, no Paraguai

4) 1989, na Argentina

5) 1991, na Venezuela

6) 1992, na Colômbia

7) 1995, na Bolívia

8) 2001, no Equador

9) 2007, no Paraguai

10) 2009, na Venezuela



O Uruguai conquistou sete títulos, a Argentina, quatro, seguidos de Colômbia, com dois, e Paraguai, com um título, no total de 24 campeonatos disputados.

, já como campeão.



A vitória sobre a Colômbia

Walter e Douglas Costa marcaram os gols do Brasil na vitória de 2 a 1 sobre a Colômbia. O time dominou amplamente o jogo no primeiro tempo, criou várias oportunidades e chegou ao primeiro gol resultado do oportunismo de Walter, um atacante sempre presente na área. Giuliano alçou a bola, em cobrança de falta, e Walter apareceu entre os zagueiros para fazer 1 a 0, aos 30 minutos.



Quatro minutos depois, um belo gol do Brasil. Douglas Costa entrou pela área em velocidade e chutou forte, de pé esquerdo, sem chance alguma de defesa para o goleiro Mosquera. O placar poderia ser ampliado na primeira fase, tamanha a superioridade brasileira.



No segundo tempo, principalmente a partir da sua metade, a Seleção Brasileira caiu um pouco de produção. A Colômbia tentou exercer uma pressão, depois que diminuiu o placar, em pênalti cobrado por