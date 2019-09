Unger quer resgatar espírito da Sudene em novo projeto para o Nordeste

Fotos: Luana Ferreira Mangabeira Unger: projeto é a longo prazo, mas começa a curto prazo.

Citando Celso Furtado, economista responsável pela criação do órgão, Unger disse que a região deve ser vista não como uma questão regional, mas como uma questão nacional, e que o projeto alia estabelecimento de ações concretas à construção de um novo ideário de desenvolvimento para o país.Ele disse ter “esperança” de que o projeto não seja sepultado pelo próximo presidente, a exemplo do que aconteceu com Furtado depois da saída do ex-presidente João Goulart, por se tratar de “um projeto a longo prazo que começa a curto prazo”.O ministro falou durante uma reunião com a governadora Wilma de Faria (PSB), parlamentares e empresários na Secretaria Estadual de Administração. Ontem (25), acompanhado de uma comitiva do governo federal, ele visitou pequenas empresas na região do Seridó.“Vimos uma experiência sublime, uma fábrica de tecelagem, que apesar de estar longe da matéria-prima e do mercado, e portanto, contra a lógica das circunstâncias, consegue ter sucesso”, comentou.Como soluções para o Nordeste, Unger defendeu a construção de três agendas, a produtiva, que passa pela organização da comercialização; a tributária e ambiental, que une as grandes e pequenas empresas; e a capacitadora, em que o ensino básico será aliado ao ensino técnico.“Alguns projetos já estão inclusive em curso”, disse, antes de pedir à Wilma de Faria uma definição das ações concretas antecipativas e empenho na união entre os governadores da região.Ele propôs ainda a reconstrução do federalismo, em que Estados e governo federal fossem mais colaborativos, e que o Brasil precisaria de modelo econômico diferente dos que já existem no mundo, em que governo e empresas se relacionariam de forma mais integrada.

Etapas

Unger elencou cinco etapas que estruturam a elaboração do projeto: o fomento à agricultura irrigada; a disseminação das boas experiências; o avanço nos programas sociais; a aliança entre ensino médio e técnico; e, finalmente, uma nova maneira de abordar os grandes projetos, em que o desenvolvimento social do entrono seja necessariamente incluído.Ele também destacou as grandes obras de infra-estrutura, a melhor regularização da atividade exploratória da mineração e o desenvolvimento do turismo como três dos grandes problemas da região.“É preciso criar grandes ondas (...) Tratemos de ser intranqüilos e de intranquilizar”, terminou, referindo-se à tendência à estabilidade do mercado. A platéia aplaudiu.