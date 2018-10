Os 45 anos do bi Mundial do Santos

Divulgação/site do Santos Almir e Pelé festejam a vitória sobre o Milan

O resultado apertado refletiu bem o grau de dificuldade que teve o time santista para conquistar o seu segundo título de Campeão Mundial Intercontinental. Após perder o primeiro jogo na Itália pelo placar de 4 a 2, o Alvinegro recuperou-se brilhantemente ao vencer, pelo mesmo resultado, a segunda partida, provocando a terceira e decisiva peleja, também em gramados brasileiros.O tento solitário Alvinegro foi marcado pelo lateral-esquerdo Dalmo Gaspar, aos 25 minutos da etapa inicial, cobrando uma penalidade máxima, sofrida pelo atacante Almir, o Pernambuquinho.Juan Brozzi, o árbitro argentino, expulsou, por reclamação, o zagueiro italiano Maldini, logo após o mesmo ter cometido a penalidade máxima. E ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos, foi a vez de ser expulso também o lateral-direito santista Ismael, por desferir uma violenta cabeçada no ex-botafoguense Amarildo.Naquele distante sábado, 16 de novembro de 1963, perante 120.421 espectadores, o Alvinegro Praiano sagrou-se bicampeão mundial interclubes, vencendo o onze italiano com: Gilmar; Ismael, Mauro, Haroldo e Dalmo; Lima e Mengálvio; Dorval, Coutinho, Almir e Pepe. O técnico santista era Luís Alonso, o inesquecível Lula. Já se vão mais de 40 anos de saudosa e nostálgica recordação, gravada para sempre na parede da memória dos felizes torcedores santistas, que não esquecerão jamais aquele sábado primaveril memorável.Fonte: site do Santos