Hemonorte prepara festividades do dia do doador voluntário de sangue

O Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue será comemorado nesta terça-feira (25), na sede do Hemocentro do Rio Grande do Norte (Hemonorte) a partir das 8h da manhã.Segundo o assessor do evento, José Aécio, a data é uma forma de homenagem aos doadores mais assíduos. “A data visa homenagear estas pessoas que estão aqui nos ajudando a salvar vidas”, explica.“A programação foi feita para as famílias dos doadores terem um dia com cultura e diversão”, explica o assesor. O evento irá contar com uma exposição do mostruário militar da Marinha, shows e sorteios de brindes para os doadores e familiares.

Programação do evento

8:30 -

Homenagem da Banda Marinha aos doadores de sangue e abertura da exposição (mostruário militar) em alusão aos 200 anos do Grupamento de Fuzileiros Navais.

9:00 -

Ato solene de abertura .

9:30 -

Lançamento do Cordel “Colorindo a Vida - Doando sangue doamos vida” do autor Antônio Cristóvão de Queiroz Vilar.

10:00 -

Homenagem do Hemonorte às instituições parceiras “Irmãos do Sangue”.

10:30 -

Projeto Clube 25 - Adesão, resultados e homenagens aos jovens doadores do projeto, com a presença do músico Diogo Guanabara.

11:00 -

Homenagem aos doadores de sangue fidelizados do Estado.

11:15 -

Show com a banda Malucos Beleza, seguido de confraternização e sorteios.