Dnocs assina convênio para piscicultura

Gabriela Duarte O diretor-geral do Dnocs confirmou a aquisição de máquinas para perfurar poços.

O projeto foi implantado com sucesso no Ceará e em Pernambuco e tem boas perspectivas para o Rio Grande do Norte, com a criação de 3 mil peixes em quatro gaiolas, gerando renda mensal R$ 1 mil para as famílias dos criadores.No projeto, a associação dos pescadores é a responsável pela administração dos recurso, no processo de despesca. “Estamos fazendo com a tilápia, o que fizemos com o galeto. A auto-produtividade gera emprego e renda para os pescadores no Rio Grande do Norte”, declarou Fernandes aoAlém da piscicultura, projetos de irrigação de trechos de cultivo de frutas no Rio Grande do Norte ganharão obras de manutenção e construção de barragens e açudes.As atividades do Dnocs dão condições de manutenção da estrutura na economia e sociedade potiguar, principalmente no interior do Estado. “Uma das vocações do Rio Grande do Norte é a exportação de frutas e, sem o perímetro irrigado, essas condições seriam diminuídas”, afirma Elias Fernandes.Para esse ano, o Dnocs anunciou a ampliação do perímetro irrigado do Baixo Açu e doMendubim, entre Açu e Mossoró. O projeto do Mendubim tem perímetro com 8 mil hectares, um investimento de R$ 200 milhões e geração de 18 mil empregos.O diretor-geral do Dnocs confirmou a aquisição de máquinas para perfurar poços, num investimento de R$ 1,6 milhão. “Recuperamos duas máquinas e adquirimos uma perfuratriz nova”.Sobre o Gargalheiras, Elias comemorou. “Conseguimos verba com a defesa civil para recuperar obras danificadas. A maior delas é o açude Gargalheiras, que está completando 50 anos de construção”, afirma.O Departamento fará comemoração em abril para mostrar a importância do açude para a população, com a recuperação da parede e urbanização da área. Com a reforma, o Dnocs espera que o Gargalheiras possa ter durabilidade de mais 50 anos.Confira abaixo a entrevista concedida ao Jornal 96 desta segunda-feira (12).