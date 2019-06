América joga mal, mas vence amistoso contra o Santa Cruz Time rubro foi criticado pela imprensa local, mas técnico Marcelo Vilar achou o teste satisfatório

O América não mereceu, mas venceu o amistoso na tarde deste domingo (11), no Iberezão, na cidade de Santa Cruz,. contra o time local. A reportagem do portal Nominuto.com ouviu alguns desportistas presentes ao estádio e todos foram unânimes em afirmar: o América apresentou um "time comum", nada de especial, e se algum time merecia ter saído com vitória, seria o Santa Cruz.



O gol do time rubro saiu de um lance de bola parada, marcado por Marcinho, aos 28 minutos do primeiro tempo. O Santa Cruz apresentou maior volume de jogo, teve chances de marcar, e um pênalti claro a seu favor não marcado pelo árbitro da partida. Tanto é verdade que, mesmo perdendo a partida, o time saiu de campo aplaudido pela torcida, o que é raro de acontecer em Santa Cruz.



Segundo o gerente de futebol do Santa Cruz, Francisco de Assis, Diá, o ala Breno, que nã jogou porque estava machucado, fez muita falta. Ele que vem sendo um dos principais destaques da equipe nos treinamentos. Diá destacou ainda as atuações do zagueiro Geriel, do meiocampista Robson e do atacante Jandir. "Nosso time tem crescido de produção a cada partida, e tenho certeza que vai fazer um bom campeonato", disse Diá.



Após o encerramento do amistoso, o treinador Marcelo Vilar falou ao blog vermelho de paixão e fez uma análise rápida do desempenho da equipe. "Temos que analisar com calma, o time oscilou um pouco, estamos em final de pré-temporada. Sabíamos que aqui seria uma guerra, mas a equipe se comportou bem", disse.



Como o próximo amistoso acontece somente no sábado na cidade de Goianinha, o técnico terá uma semana para trabalhar com o grupo. "Agora vamos ter uma semana cheia e vamos aproveitar para trabalhar com os novos jogadores que chegaram, como Cleisson e Rinaldo", finalizou.



A partida teve a presença ilustre do craque Souza, que acompanhou a partida e depois viajou para Itajá. O presidente da Acern, Paulo Nogueira também acompanhou o duelo de apresentação das duas equipes





Ficha técnica



Santa Cruz 0x1 América



Santa Cruz: Eridelson, Rodrigo Almeida (Denis), Joelan e Geriel; Fernandes (Rodrigues), Robson, Rogério Baiano, Rafael e Kel; Jandir e Binha.



América: Rodolpho, Thiago Messias, Dude e Adalberto (Alexandre Henrique); Carlinhos Paulista, Alexandre (Diego), Tiaguinho (Marcão), Marcinho (Wendes) e Thiago Gasparini; Leandro (Fábio Neves, depois Reginaldo) e Patrick



Local: Estádio Iberezão – Santa Cruz/RN



Com informações do blog velmelho de paixão