Décima rodada de licitações atenderá das pequenas às grandes empresas

O superintendente de promoção de licitações da Agência Nacional de Petróleo, Paulo Alexandre, declarou que a 10ª rodada de licitações para extração e produção de petróleo, que será realizado amanhã (20) na Fiern, atenderá às pequenas, médias e grandes empresas.“Essa idéia de que as licitações são inacessíveis às empresas pequenas já foi desmistificado”, comentou durante a

Sabatina Nominuto

. Para Paulo Alexandre, ao contrário das áreas de novas fronteiras, as áreas que serão licitadas, todas terrestres, estarão acessíveis a qualquer empresário.São 72 grupos econômicos envolvidos no negócio do petróleo do país, sendo 32 nacionais e 32 estrangeiros.