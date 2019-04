Da Espanha para o Nordeste

Vlademir Alexandre Na Paella Regional, o sabor forte do tradicional prato espanhol dá lugar a um prato mais leve.



A proposta é substituir os frutos do mar por cordeiros. "Queríamos aproveitar um prato já conhecido e adicionar um sabor regional, mais procurado pelas pessoas do Nordeste", conta o chef Romildo, que veio de Recife só para cuidar da filial de Natal, inaugurada há um ano e três meses.Ele trouxe o prato para fazer um contra-ponto com os requisitadíssimos aperitivos Coxinha de Caranguejo e Costelinha de Porco, que já fazem um enorme sucesso juntamente com o Camarão Flambado no Whisky e a Parmegiana de Camarão, incorporados no menu há dois meses.Na Paella Regional, o sabor forte do tradicional prato espanhol dá lugar a um prato mais leve, em que o açafrão e a nata fazem uma ligação harmoniosa com o arroz e o cordeiro. Ocozimento é perfeito. Para acompanhar, a sugestão é um bom vinho tinto. Bom apetite!» 3 carrés de cordeiro grelhados» 300 g de pernil» Arroz cozido com nata» 2 colheres cheias de leite fresco ou nata» 1 Pimentão vermelho e outro amarelo» Açafrão em pó à gosto» Cebola, alho, sal, azeiteColoque o pernil para cozinhar em forno brando até desfiar, o que leva aproximadamente 30 minutos. Depois, refogue o alho e a cebola com azeite numa frigideira grande, acrescentando os pimentões verde e amarelo, o açafrão, o arroz já cozido e a nata. Mexa tudo até que fique bem suculento e coloque, de preferência, numa panela mineira já aquecida. Para decorar, use os carrés de cordeiro, e para acompanhar, escolha um bom vinho tinto.Real BotequimShopping Cidade Jardim (Av. Eng. Roberto Freire)Aberto todos os dias, a partir das 11h30Telefone: 3217-8988Paella RegionalPorção: duas pessoasPreço: R$ 22,90