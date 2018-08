Sport Club Parnamirim/RN e o Boca Juniors/SE se enfrentam hoje

A Confederação Brasileira de Futebol através de seu Departamento de Futebol Feminino já confirmou o local e o horário do jogo da volta da Copa do Brasil envolvendo as equipes do Sport Club Parnamirim/RN x Boca Juniors/SE.



A partida será realizada nesta quarta-feira (5) às 15h no campo do Centro Federal de Educação Tecnológico (CEFET). No primeiro jogo que foi realizado no último sábado (2), a equipe norte-rio-grandense venceu por 2x1, podendo assim até perder o próximo jogo por 1x0 que já está classificada.



Assessoria de imprensa