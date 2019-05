Empresários de pousadas comemoram ocupação

Ana Paula Oliveira Pousada está lotada para o reveillon.

“Estamos com 100% de ocupação para o reveillon”, diz Tanamara Cavalcante, recepcionista de uma pousada localizada na praia de Ponta Negra.Segundo ela, todos os 22 leitos existentes na pousada estão ocupados desde o início do mês. “O ano passado foi mais fraco. Nessa época do ano ficamos com 80% de ocupação”, comenta.Para ela, a crise financeira internacional e, conseqüentemente, a alta do dólar, foram fatores preponderantes para o “boom” na ocupação da pousada.“A maioria dos hóspedes é de origem brasileira. Pelo menos aqui na pousada, os estrangeiros são em minoria”.Também na praia de Ponta Negra, outra pousada comemora ocupação para o reveillon. “A expectativa é muito boa. Até o dia 15 de janeiro, a pousada está totalmente lotada”, conta, dizendo que a freqüência de clientes europeus em sua pousada é maior.O diretor da Associação Brasileira de Hotéis (ABIH), Murilo Felinto, afirma que a ocupação de hotéis e pousadas no reveillon em Natal será muito boa, com ocupação de 100%.Segundo ele, o verão tem clima favorável para o aquecimento da economia e deve movimentar os leitos dos hotéis de Natal e do litoral.