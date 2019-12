Início do ano letivo das crianças do Cmei pode atrasar

O ano letivo das crianças que estudam nas unidades do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei), com início previsto para a terça-feira (10), pode ser adiado. Um impasse entre a Secretaria Municipal de Educação e a Ativa — empresa que presta serviço à Prefeitura — pode dificultar o cumprimento das atividades educacionais a partir da próxima semana.

De acordo com a diretora do Cemei do Bom Pastor, Joséria Medeiros, o panorama atual é reflexo das mudanças promovidas pelo município ainda no ano passado. A diretora explicou que as antigas creches saíram da administração da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas) para a Secretaria Municipal de Educação (SME).

Em virtude disso, alguns servidores passaram a trabalhar pelo município, enquanto outros faziam o serviço de forma terceirizada, através da Ativa. Joséria explicou que foi notificada pela SME que os servidores deveriam permanecer em casa enquanto uma nova reunião marcaria o retorno às atividades.

O problema é que, em alguns casos, os Cmei são formados por funcionários da Ativa, entre pedagogos, porteiros e agentes de limpeza geral. "Em alguns centros temos poucos profissionais trabalhando porque estão atendendo à solicitação da Secretaria de ficar em casa até um segundo contato. Alguns temem ficar desempregados", disse a diretora.

Atualmente, o município conta com 48 centros de educação infantil, 16 integrados no ano passado e 32 já em 2009. Somente após uma reunião, ainda sem data definida, entre a Prefeita Micarla de Sousa e representantes da Secretaria Municipal de Educação é que deverá ser divulgada a nova data para o início do ano letivo nos Cemei.

A reportagem tentou ouvir a Secretaria Municipal de Educação e a Ativa, mas não conseguiu.