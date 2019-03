Presos escapam da plantão zona Norte Segundo informações da polícia, dez detentos fugiram da delegacia na tarde do sábado (13).

Dez presos fugiram da delegacia de plantão da zona Norte na tarde do sábado (13). Segundo informações da polícia, os detentos serrarem as grades do solário e o ferrolho de uma das celas. Em seguida, fugiram pulando o muro que fica ao lado da delegacia. Antes da fuga, a plantão zona Norte estava com 33 presos.



Os foragidos são Emanoel de Oliveira, Erismildo Soares da Silva, Gílson da Rocha Ferreira, Gleydson Evangelista Bezerra, Jaílson Pinheiro da Silva, Willame Medeiros da Costa, Leandson Gomes Silveira, Francisco Carlos Gomes da Silva, Sílvio Lima dos Santos e Francisco Dionisio da Silva. A maioria deles é assaltante.



Um trabalho intenso de busca aos foragidos começou logo após detectada a fuga deles da delegacia de plantão da zona Norte.