Homem é preso após capotar carro que havia acabado de furtar Manoel Gomes de Souza furtou um Uno na praia do Meio na noite deste domingo, mas foi preso em flagrante minutos depois, após acidente na rótula da Redinha.

O desempregado Manoel Gomes de Souza, de 35 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo (12) após capotar um carro que havia furtado minutos antes. Ele furtou o Fiat Uno de placas MXQ-6019 por volta das 18h na praia do Meio e cerca de cinco minutos depois capotou o veículo na rótula que dá acesso à ponte Newton Navarro, na avenida João Medeiros Filho (estrada da Redinha).



De acordo com a polícia, Manoel Gomes fugia em alta velocidade e perdeu o controle do carro quando tentava fazer o retorno no sentido de Igapó. “Como ele havia acabado de furtar o veículo, estava tentando fugir em alta velocidade e acabou perdendo o controle, capotando na curva”, falou um policial.



Manoel Gomes teve apenas escoriações leves, mas foi preso em flagrante logo após receber atendimento médico. O carro, segundo agentes da delegacia de plantão da zona Norte, onde o caso foi registrado, ficou amassado e já foi devolvido ao proprietário.