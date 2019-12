Comitiva da FIFA chega a Natal Autoridades, bugueiros e imprensa seguem em carreata, na BR-101, na frente da comissão.

A comissão da FIFA/CBF acaba de desembarcar no Aeroporto Augusto Severo, em Parnamirim, para conhecer Natal e averiguar as condições da cidade de sediar a Copa do Mundo de 2014.



Uma parte da comitiva já está no ônibus, e a outra parte se prepara para tomar o helicóptero para sobrevoar a cidade.



Autoridades, bugueiros e imprensa seguem em carreata, na BR-101, na frente da comissão.