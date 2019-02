Wilma admite tratar com Garibaldi sobre 2010, mas diz que aliança é outra história

Vlademir Alexandre Para Wilma de Faria, servidores não têm motivos para fazer greve.

de 2008, realizada na noite de quarta-feira (10), na Fiern.Na entrevista aos jornalistas do portal, a governadora disse que tem um partido e que se o partido tiver um candidato à presidência da República, claro que vai seguir a orientação da legenda, mas hoje a tendência é que o PSB esteja aliado aos projetos do presidente Lula.Wilma falou ainda do desempenho de seus secretários. “Atualmente, meu índice de satisfação com o secretariado é bom, mas precisa ser ótimo”, disse, revelando que não descarta a possibilidade de mudanças. “Isso tem que estar em aberto. Eu estou representando o povo, por isso mudanças sempre são válidas, se necessário”.Segundo Wilma, as pastas com as quais o governo tem mais dificuldades, devido aos problemas burocráticos, são as de educação, saúde e infra-estrutura. Na entrevista, a governadora criticou os servidores públicos e disse que eles não têm motivos para fazer greve.“Não é tempo de fazer greve. Na saúde, por exemplo, temos os melhores salários do Nordeste e até de que alguns estados considerados mais desenvolvidos. O mesmo acontece na educação. Os professores ganham bem melhor nas escolas públicas, sem falar nas vantagens que o serviço público oferece. A população precisa estar consciente e trabalhada para aprender e exigir os seus direitos, e os gestores aptos a administrar bem”.A governadora reconhece, no entanto, que ainda é preciso melhorar os serviços públicos, embora o Brasil seja a 8ª maior potência do mundo, com PIB maior do que o Canadá e a Espanha. “Ainda não temos uma política regional boa, apesar dos grandes investimentos como a refinaria, aeroporto e a duplicação da BR-101”.